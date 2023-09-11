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Захарова прокомментировала угрозы Зеленского в адрес ЕС

Захарова: угрозы Зеленского в адрес ЕС доказывают нацистскую сущность режима
11 сентября 2023, 16:52
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что слова Владимира Зеленского о том, что прекращение помощи Украине увеличит риски Запада из-за украинских беженцев в Европе, доказывают «нацистскую сущность» киевского режима.
Захарова сравнила Зеленского с Covid-23, заявив, что Запад еще «хлебнет от него горя».

Напомним, ранее Зеленский заявил, что сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе. Зеленский отметил, что украинцы «вели себя хорошо» и благодарны государствам, которые их приютили, однако если Запад будет ущемлять их, то «хорошая история» для Европы прекратится.


Также Зеленский выразил сомнения в искренности иностранной поддержки.

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Воробьёв поблагодарил жителей Московской области за участие в выборах
11 сентября 2023, 17:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил жителей региона за участие в прошедших выборах. Он отметил их высокую активность.
«Выборы – это всегда очень ответственное и сложное мероприятие. Это рубеж, когда оценивают твою работу и работу твоей команды. Мы видели очень высокую активность и в малых городах, и на больших территориях, в муниципалитетах. Я хочу от всего сердца и от всей души поблагодарить всех за участие в выборах, за неравнодушие», – сказал Воробьёв, обращение которого размещено в его телеграм-канале.
Он отметил, что представители его команды стараются регулярно встречаться с жителями и держать с ними связь в разных форматах – это и портал «Добродел», и личные встречи, и телефонные разговоры. Это помогает узнать, что хочет житель, что важно для каждой семьи.
«Уверен, что для кого-то мы смогли обеспечить заметные перемены – парк, здравоохранение, образование. Где-то мы ещё в долгу, где-то не урегулирован тот или иной вопрос с парковкой, теплом или водой. Эту ответственность я прекрасно понимаю, и наша задача – не снижать темп, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы не было стыдно смотреть вам в глаза, чтобы мы и дальше радовали наших жителей», – сказал глава региона.  
Воробьёв напомнил обращённую к нему стратегически важную фразу Владимира Путина: «Единственное, для чего ты идешь работать в Подмосковье, это служить людям». Он заверил, что помнит это наставление и всегда им руководствуется. Губернатор поблагодарю президента за поддержку масштабных подмосковных проектов. 
 
Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. В регионе проходили 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Подмосковья. По предварительным данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов.

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Вучич усомнился в возможности расширения ЕС к 2030 году
11 сентября 2023, 16:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Сербии Александар Вучич выразил неуверенность в том, что Евросоюз может увеличить число членов к 2030 году. Об этом Вучич сообщил журналистам по итогам саммита процесса Брдо-Бриони в Скопье.
По мнению Вучича, заявленные ранее планы о расширении Европейского союза к 2030 году слишком амбициозны. Президент Сербии отметил, что такие планы — это «красивые желания».

Напомним, ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо готовиться к новому расширению и вступлению в объединение 10 новых государств. По словам Борреля, в Евросоюз смогут вступить только те государства, которые выполнят поставленные условия. 

Он также отметил, что также необходимо установить «политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу».

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#евросоюз
#сербия
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ЕК разрешила не конфисковать личные вещи российских туристов, въезжающих в ЕС
11 сентября 2023, 16:45

Фото: iStock/Jorisvo

Представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри сообщил, что в Европейской комиссии заявили, что страны ЕС могут не конфисковывать личные вещи россиян, которые въезжают на территорию Евросоюза, даже если такие наименования числятся под запретом на импорт в страны союза из-за санкций. Об этом Ферри заявил во время брифинга в Брюсселе.
Ферри подчеркнул, что это не касается дорогих вещей, например, автомобилей.

Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. 

Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях.

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#ес
#евросоюз
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Лавров: неоколониализм Запада вызывает большее отторжение у мирового большинства
11 сентября 2023, 16:20

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что неоколониальная и циничная линия коллективного Запада вызывает все большее отторжение у мирового большинства. Об этом говорится в авторской статье для «Российской газеты».
Лавров отметил, что мировое большинство устало от шантажа, давления, и информационных войн. Глава МИД РФ обратился к многократным нарушением Устава ООН со стороны Запада, в том числе Вашингтона, который стоял за организацией цветных революций в Югославии, Грузии, Киргизии и других государствах мира.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привела гегемония Запада. По его словам, именно стремление Запада к сохранению гегемонии привело к вооруженному конфликту на Украине. В стране был совершен государственный переворот, которому поспособствовали западные союзники.

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В Евросоюзе пригрозили последствиями участникам выборов в новых регионах РФ
Боррель заявил о последствиях для организаторов выборов в Крыму и новых регионах
11 сентября 2023, 16:18

Фото: iStock/bizoo_n

Европейский союз не признает выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Европейский союз не признает и не будет признавать как факт проведения так называемых «выборов», так и их результаты. Российское политическое руководство и те, кто имеет отношение к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий», - прокомментировал ситуацию Боррель в письменном документе.

Он также отметил, что в ЕС выборы посчитали очередной попыткой «легализовать незаконный военный контроль этих территорий». Представители Евросоюза же продолжают считать эти территории украинскими.

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#выборы
#ес
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#крым
#евросоюз
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Политолог Асафов: высылка дипломатов из ЕС не сделает жизнь хуже
11 сентября 2023, 15:38

Фото: IStock/sinonimas

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил ответить на решение Евросоюза запретить россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни. По его словам, зеркальные меры здесь не помогут, поэтому нужно отозвать дипломатов из стран ЕС.
Политолог Александр Асафов в беседе с «Радио 1» заявил, что такие действия сегодня возможны. Однако он уточнил, что высылка дипломатов из стран ЕС не отразится на жизни там.
«Мне кажется, что отзыв дипломатов, понижение дипломатического общения до консульского и ниже не нанесёт чувствительный ущерб. Отзыв наших дипломатов оттуда и высылка дипломатов от нас с учётом той ситуации, которая на уровне дипломатического общения сложилась, особо ситуации не поменяет. Это не облегчит жизнь тех наших сограждан, которые столкнутся с этим при путешествиях в Европу, и это никак не ухудшит ситуацию в западных странах», — сказал Асафов.
Политолог напомнил, что частично такие меры уже введены в Германии. Однако это никак не сказалось на жизни россиян там и на ведении бизнеса.

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#россия
#дипломат
#отношения
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Единый день голосования прошёл в подмосковных СИЗО в штатном режиме
11 сентября 2023, 15:37

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по МО

Единый день голосования в учреждениях Управления ФСИН России по Московской области прошёл в штатном режиме. В выборах губернатора Подмосковья приняли участие подозреваемые и обвиняемые, являющиеся жителями и содержащиеся в учреждениях региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
Также, согласно недавно принятым поправкам к избирательному законодательству, в выборах губернаторов 21 региона участвовали граждане, находящиеся в СИЗО Московской области за пределами места прописки. 
 
Всего в выборах участвовали свыше 1,8 тыс подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей в Подмосковье, а также лица, состоящие на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях, и осуждённые, отбывающие наказание в виде принудительных работ.
 
Голосование проводилось на 11 стационарных и одном временном избирательных участках. Оно было организовано в строгом соответствии с законодательством. За ходом выборов в местах принудительного содержания следили 17 общественных наблюдателе. Их и аккредитованных журналистов беспрепятственно пускали на избирательные участки пенитенциарных учреждений. 

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#московская область
#подмосковье
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Армения начала совместные учения с миротворцами США Eagle Partner
11 сентября 2023, 15:31

Фото: iStock/sorsillo

В Армении стартовали армянско-американские военные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, передаёт агентство AFP.
Согласно сообщению, уже проведена церемония открытия учений Eagle Partner. При этом в Минобороны Армении объяснили, что благодаря этому будет повышен уровень оперативной совместимости с американскими силами в международных миротворческих миссиях.

 Таким образом, в учениях примут участие около 85 американских военных совместно со 175 армянскими солдатами. Мероприятия будут проводиться с 11 по 20 сентября на базе учебного центра миротворческой бригады армянского военного ведомства «Зар».

«Учения помогут подготовить 12-ю миротворческую бригаду Армении к выполнению стандартов НАТО для проведения оценки позднее в этом году», — говорится в статье.

Ранее Министерство обороны Армении обозначило целью проведения учений повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области стратегического управления и коммуникаций, а также повышение готовности армянских подразделений к плановым оценкам программы НАТО «Партнерство во имя мира».

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#военные
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#нато
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Обновлённый парк «200 лет Егорьевску» открыли для посетителей
11 сентября 2023, 14:57

Фото: Минблаго МО

Парк «200 лет Егорьевску» открыли для посетителей после масштабного благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
К работам по обновлению парка приступили в марте. На территории в 25 га созданы все условия для комфортного отдыха. 
 
В парке выполнили устройство роллерной трассы и велодорожки, оборудовали тротуары-подходы к детским площадкам. Там появились тематические детские игровые площадки по мотивам сказок детского писателя Эдуарда Успенского. В центре парка установлена многофункциональная сцена для мероприятий с местами для зрителей. Выполнена смотровая площадка «Голубой вагон». 
 
Преобразился пешеходный мостик, ведущий к детской площадке. В парке появились входные группы и павильоны «Домики». На территории провели озеленение, установили современную систему уличного освещения, в скором времени установят камеры видеонаблюдения.
 
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