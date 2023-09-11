Захарова прокомментировала угрозы Зеленского в адрес ЕС

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что слова Владимира Зеленского о том, что прекращение помощи Украине увеличит риски Запада из-за украинских беженцев в Европе, доказывают «нацистскую сущность» киевского режима.
Захарова сравнила Зеленского с Covid-23, заявив, что Запад еще «хлебнет от него горя».
Напомним, ранее Зеленский заявил, что сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе. Зеленский отметил, что украинцы «вели себя хорошо» и благодарны государствам, которые их приютили, однако если Запад будет ущемлять их, то «хорошая история» для Европы прекратится.
Также Зеленский выразил сомнения в искренности иностранной поддержки.
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Напомним, ранее Зеленский заявил, что сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе. Зеленский отметил, что украинцы «вели себя хорошо» и благодарны государствам, которые их приютили, однако если Запад будет ущемлять их, то «хорошая история» для Европы прекратится.
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Екатерина Коршунова