Захарова прокомментировала визит Ким Чен Ына в Россию

Фото: МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объявила, что диалог между Пхеньяном и Москвой продолжается активно и входит в новое, более интенсивное русло, передает ТАСС.
Она дала этот комментарий в связи с визитом лидера Северной Кореи, Ким Чен Ына, в Россию. Захарова подчеркнула, что взаимодействие с Северной Кореей сейчас развивается в неофициальном формате и находится на постоянной основе в ряде различных направлений.
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