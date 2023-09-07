Захарова прокомментировала встречу Кулебы и Блинкена в McDonald''s

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба продал родную страну «за кулек жареной картошки». Так Захарова прокомментировала фотографию со встречи украинского политика с госсекретарем США Энтони Блинкеном в McDonald''s.
Захарова отметила, что на это следует обратить внимание тем, кто «находится в стадии предпродажной подготовки».
Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместного посещения McDonalds с госсекретарём США Энтони Блинкеном рассказал ему, что в студенческие годы ходил в сеть ресторанов для того, чтобы спасаться от похмелья.
Госсекретарь в свою очередь отметил, что в его жизни подобное не случалось. Тогда Кулеба заверил его, что и у него самого такое происходило «очень-очень редко».
Читайте также:
Кулеба рассказал, как в студенческие годы спасался от похмелья в McDonalds
Зеленский рассказал о встрече с Блинкеном в Киеве
Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна
Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместного посещения McDonalds с госсекретарём США Энтони Блинкеном рассказал ему, что в студенческие годы ходил в сеть ресторанов для того, чтобы спасаться от похмелья.
Читайте также:
Кулеба рассказал, как в студенческие годы спасался от похмелья в McDonalds
Зеленский рассказал о встрече с Блинкеном в Киеве
Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна
Екатерина Коршунова