Захарова раскрыла, почему переговоры Москвы и Киева не состоялись

Супругу главы военной разведки Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о возможном покушении, и на какой почве у Буданова и главы Украины Владимира Зеленского возник конфликт.