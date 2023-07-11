Захарова раскритиковала ход саммита НАТО

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале отметила, что саммит НАТО, который стартовал в Литве, уже не удался.
«Редкий случай: саммит начался, уже провалившись. Повергавшее в шок даже бывалых сателлитов США решение Вашингтона о кассетных боеснарядах, публичное унижение Украины, отсутствие какой-либо стройной концепции происходящего — это саммит в Вильнюсе», — написала Захарова.Она также предположила, что дальнейшее развитие событий может ещё хуже сказаться на альянсе.
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