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Захарова раскритиковала ход саммита НАТО

11 июля 2023, 15:32

Фото: iStock/shipov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале отметила, что саммит НАТО, который стартовал в Литве, уже не удался.
«Редкий случай: саммит начался, уже провалившись. Повергавшее в шок даже бывалых сателлитов США решение Вашингтона о кассетных боеснарядах, публичное унижение Украины, отсутствие какой-либо стройной концепции происходящего — это саммит в Вильнюсе», — написала Захарова.
Она также предположила, что дальнейшее развитие событий может ещё хуже сказаться на альянсе.


Ранее сообщалось, что в Вильнюсе начался саммит НАТО, посвящённый ключевым вопросам, в том числе ситуации на Украине. Киев ждёт точного ответа о своём вступлении в НАТО. Однако, по информации СМИ, решение вряд ли будет принято.

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#НАТО
#Украина
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11 июля 2023, 15:50

Фото: iStock/sarawutk

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#НАТО
#Украина
#МИД
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Франция начала поставки ракет SCALP на Украину
11 июля 2023, 15:48

Фото: iStock/Diy13

Франция приступила к поставкам дальнобойных ракет SCALP на Украину. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Как утверждают в министерстве вооруженных сил Франции, "первые ракеты были поставлены в тот момент, когда президент Франции Эмманюэль Макрон об этом объявил". 

Сообщается, что ракеты SCALP не могут применяться на самолётах западного производства. Кроме того, поставки не подразумевают эскалацию напряжённости.

Ранее сообщалось, что Франция готова предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. 

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#Украина
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Байден: Путин не сможет сломить НАТО
11 июля 2023, 15:08

Фото: iStock/Jon Rehg

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин не сможет сломить НАТО, пока во главе альянса стоит Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РБК.
«Президент Путин всё ещё думает, что может сломать НАТО, но он этого не сможет сделать, особенно когда ты с нами», — сказал Байден Столтенбергу на саммите НАТО в Вильнюсе.

Байден также добавил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО – исторический момент, во время которого лидерство Столтенберга играет большую роль.

Ранее Столтенберг в своём Twitter сообщил, что не покидает свой пост. Он согласился остаться, чтобы работать над украинским конфликтом.

«Для меня честь принять решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года», — написал он. 

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#НАТО
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Глава Минобороны Германии Писториус: ФРГ передаст Киеву еще 25 «Леопардов» и 40 БМП
11 июля 2023, 15:05

Фото: iStock/photosvit

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия передаст Киеву еще 25 "Леопардов" и 40 БМП.
Он назвал указанные вооружения приоритетными для Украины и сообщил, что они будут направлены в ближайшее время. Соответствующее заявление опубликовано на сайте оборонного ведомства Германии.

Общий транш военной помощи Берлина оценивается в 700 млн евро. Глава оборонного ведомства также указал на необходимость поставок Киеву систем ПВО и тяжелой техники. 

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#Германия
#Украина
#поставки вооружений
#танки
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Франция получила от Киева заверения, что ракеты Scalp не будут использованы против России
11 июля 2023, 14:53

Фото: iStock/vadimrysev

Киев дал Парижу свои заверения в том, что не будет использовать ракеты дальнего радиуса действия Scalp для ударов по российской территории.
В заявлении властей Украины говорится, что дальнобойные ракеты будут применяться только на «международно-признанных границах» Украины. Об этом пишет издание Reuters.

По информации агентства, Франция не расценивает поставку Scalp эскалацией конфликта. Собеседник издания отметил, что французские ракеты уже были ранее поставлены Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал оправку дальнобойных ракет Киеву. Он заверил, что Россия ответит на данное решение французской стороны. 

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#Франция
#ракеты
#Украина
#Киев
#Россия
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Великобритания намерена передать Украине наборы для разминирования
11 июля 2023, 14:37

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

МИД Великобритании планирует направить Украине наборы для обезвреживания боеприпасов взрывного действия, а также профинансировать проект по разминированию территории страны.
В частности, отмечается, что бюджет проекта по разминированию территории Украины составит до £6,1 млн (около €7,1 млн) с возможностью увеличения до £6,6 млн.

«Цель — высвобождение земель и просветительская работа по вопросам рисков, связанных с боеприпасами, для содействия силам чрезвычайного реагирования и помощи уязвимым слоям населения», — приводит RT текст соответствующего документа.

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#Великобритания
#Украина
#политика
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Столтенберг обратился к Путину
11 июля 2023, 14:29

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с обращением к президенту России Владимиру Путину на конференции в Вильнюсе. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Столтенберг, выступая на пресс-конференции НАТО в Вильнюсе, заявил, что Путин зря рассчитывал на то, что вспыхнувший военный конфликт с Украиной ослабит альянс. Наоборот, НАТО расширяется, принимая в свои ряды новые страны-участницы, такие как Финляндия и Швеция. Также он отметил, что Путин недооценил возможности вооружённых сил Украины, и указал на единство всех членов блока. 

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТО. Кремль на это ответит аналогично уже состоявшемуся включению в альянс Финляндии. 

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#НАТО
#Россия
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Песков: Россия ответит на решение Франции поставить Украине дальнобойные ракеты
11 июля 2023, 14:23

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия примет контрмеры из-за передачи Францией на Украину ракет дальнего радиуса.
Он назвал решение властей о поставке Украине дальнобойных ракет ошибочным. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

Спикер Кремля заявил, что последствия могут наступить для украинской стороны. Он указал на необходимость выяснить радиус поражения вооружения и предупредил об ответных мерах, которые Москва будет вынуждена предпринять. 

Ранее о поставке Украине дальнобойные ракет SCALP заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он ​сообщил, что ​ракеты смогут преодолевать расстояние 200 км.

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#Песков
#Москва
#ракеты
#Франция
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Все избирательные участки Подмосковья оснастят системами видеофиксации
11 июля 2023, 14:18

Фото: Istockphoto / Supersmario

На всех подмосковных избирательных участках установят системы видеофиксации. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Так, камеры видеонаблюдения установят в помещениях 61 территориальной избирательной комиссии и 786 участковых избирательных комиссий. Речь идёт об устройствах, предназначенных для постоянного визуального наблюдения.

А в помещениях 3142 участковых избирательных комиссий будут установлены системы видеорегистрации – то есть устройства для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.
«Для установления конференцсвязи между комиссиями различного уровня впервые на всех избирательных участках будут использовать веб-камеры. Благодаря этому вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИКах», – говорится в сообщении.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование состоится с 8 по 10 сентября.

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#Московская область
#Подмосковье
#выборы
#ЕДГ
#избирательные участки
#камеры видеонаблюдения
#Мособлизбирком
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