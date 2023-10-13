Захарова рассказала, к чему могут привести действия США на Ближнем Востоке

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что последствия действий США на Ближнем Востоке будет разгребать весь мир. Так дипломат прокомментировала заявление США о том, что Белый дом не будет направлять в Израиль военных для участия в конфликте с Палестиной.
«Так сказать, что могли — уже сделали. Теперь, как впрочем и всегда, разгребать будут все остальные», — заявила Захарова.Кроме того, она напомнила о мировом кризисе 2008 года, который вызвал коллапс американского рынка недвижимости, после чего запустились изменения во всей мировой экономике. Захарова обратила внимание на то, что тогда «спасать планету» пришлось «Большой двадцатке» (G20).
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Алина Юрчак