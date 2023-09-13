Захарова рассказала о включении Навального* в сделку по обмену заключёнными с США

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляцией сообщения о возможном включении Алексея Навального* в обмен заключённых с США. Об этом она заявила во время брифинга в ходе Восточного экономического форума.
Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что российского политического и общественного деятеля Алексея Навального* могут включить в обмен заключёнными с США.
Захарова подчеркнула, что это явная спекуляция, которая не требует официального комментария.
Ранее сообщалось, что Алексея Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима. Его судили по шести уголовным делам: о создании экстремистской организации, финансировании экстремизма, создании НКО, посягающей на права граждан, реабилитации нацизма, а также о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.
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Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима
*внесён в список террористов и экстремистов на территории РФ
Захарова подчеркнула, что это явная спекуляция, которая не требует официального комментария.
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WSJ: Навального могут включить в сделку по обмену заключенными между РФ и США
Навальному* предстоит отбывать наказание в очень жестких условиях
Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима
*внесён в список террористов и экстремистов на территории РФ
Анастасия Чинкова