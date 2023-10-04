Захарова рассказала о заинтересованности Европы в «ядерной Украине»

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Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что Евросоюзу «понадобится ядерная Украина». Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.
По мнению захаровой, об этом свидетельствует отсутствие реакции Евросоюза на заявления Украины о необходимости получения ядерного статуса.
Кроме того, Захарова назвала «сотрясанием воздуха» предложение о «ядерном зонтике» для Украины со стороны правительства Литвы. По мнению Захаровой, идею главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса могут не понять в других странах, которые задумаются почему Украина должна обзавестись ядерным оружие по воле Запада.
Ранее Мария Захарова заявила о вранье госсекретарь США Энтони Блинкена о том, что Советский Союз умалчивал о трагедии в Бабьем Яре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«С учетом того, что такие люди, как Анналена Бербок, находятся у власти в странах ЕС, не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина. Они же об этом говорили. Или они, по крайней мере, не одергивали Зеленского, когда на Мюнхенской конференции он такую глупость заявил», — заявила представитель Министерства иностранных дел.
Ранее Мария Захарова заявила о вранье госсекретарь США Энтони Блинкена о том, что Советский Союз умалчивал о трагедии в Бабьем Яре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак