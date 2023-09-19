Захарова рассказала, зачем Зеленский отправился в США

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский, в ходе своего визита в США, попросит очередной пакет военной и финансовой помощи.
Захарова подчеркнула, что западным странам безразличны страдания мирных людей и они продолжают конфликт.
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