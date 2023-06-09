Захарова: Расследование подрыва Каховской ГЭС встало бы Киеву поперек горла

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«Не удивлена. Ещё бы. Киевский режим даже списки тех, кого объявил погибшими в Буче, так и не предоставил ООН. Какое уж там расследование теракта на Каховской ГЭС! Ну и потом… где террористы и их спонсоры, а где расследование?», - прокомментировала ситуацию Захарова.
Напомним, ранее Захарова заявила, что атака дронов на Москву – это попытка Киева продемонстрировать свою силу перед западными кураторами. «Очевидно, что акция (атака) не имела никакого военного смысла. Ее цель – запугать гражданское население», - отметила министр.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пользователи Twitter раскритиковали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германии еще долго придется помогать Украине.