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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает руководство стран НАТО перестать накачивать оружием Украину и задуматься о делах «у себя дома». Комментарий Захаровой опубликован на сайте российского МИД.
«Вполне естественно, что люди на Западе все больше беспокоятся о том, куда деваются отправленные властями их государств Киеву миллиарды долларов, которые могли бы пойти на улучшение жизни собственных граждан», — отметила Захарова.
Напомним, ранее Захарова заявила, что киевский режим, требуя не признавать легитимность выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, показывает, что ему нет дела до мнения жителей этих регионов. По словам Захаровой, местные жители этих регионов не хотят иметь ничего общего с неонацистским режимом Киева.
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