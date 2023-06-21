Захарова: Россия уверена в своих отношениях с Китаем

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Мария Захарова заявила, что взгляды на мироустройство РФ и КНР очень близки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не сомневается в своих отношениях с китайскими партнерами, сообщает «РИА Новости».
«Мы уверены в наших отношениях с Китаем, с китайскими партнерами по одной простой причине: мы по базовым вопросам современного мироустройства смотрим либо с совпадающих, либо с очень близких позиций», - прокомментировала ситуацию Захарова.
По ее словам, между государствами продолжается наращивание взаимных обязательств, договоренностей и соглашений.
Напомним, ранее Захарова, на полях Петербургского международного экономического форума, заявила, что на смену эпатажным блогерам, в качестве инфлюэнсеров, пришли военкоры. По ее словам, популярность пришла к военным блогерам не только потому, что они говорят правду, но и за смелость и серьезность, которую они транслируют.
Ранее «Радио 1» сообщало, как российский лидер Владимир Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения сейчас наблюдается определенное затишье. «Отдельные элементы боевых действий, конечно, имеют место — обстрелы, разведка боем. Пока активных наступательных действий не проводится», - заявил он.
«Мы уверены в наших отношениях с Китаем, с китайскими партнерами по одной простой причине: мы по базовым вопросам современного мироустройства смотрим либо с совпадающих, либо с очень близких позиций», - прокомментировала ситуацию Захарова.
Напомним, ранее Захарова, на полях Петербургского международного экономического форума, заявила, что на смену эпатажным блогерам, в качестве инфлюэнсеров, пришли военкоры. По ее словам, популярность пришла к военным блогерам не только потому, что они говорят правду, но и за смелость и серьезность, которую они транслируют.
Ранее «Радио 1» сообщало, как российский лидер Владимир Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения сейчас наблюдается определенное затишье. «Отдельные элементы боевых действий, конечно, имеют место — обстрелы, разведка боем. Пока активных наступательных действий не проводится», - заявил он.
Евгения Парфентьева