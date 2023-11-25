Фото: официальный Telegram-канал МИД России
Деньги налогоплательщиков стран Евросоюза идут на спонсирование бандитизма на Украине.
Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание на опубликованный пресс-релиз, который выпустило Европейское полицейское агентство. Там говорилось о вскрытии сети телефонных мошенников с Украины. Они представлялись сотрудниками службы безопасности банков.
Сумма нанесенного ущерба оценивается в десятки миллионов долларов. От украинских мошенников пострадали по большей части чехи. Захарова уточнила, что в рейдах в Днепре принимали участие и антинаркотические подразделения, что свидетельствует о том, что в киберпреступности на Украине присутствует и наркосоставляющая.
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«Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние 5-7 лет, теперь совершали и со своими материальными «благодетелями», —заметила Мария Захарова.
«Вот именно на это — спонсирование всех видов бандитизма на Украине — и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды Зеленскому», —высказалась Мария Захарова.Читайте также:
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