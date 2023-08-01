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Захарова сравнила Польшу и Украину с волком и овцой

Захарова: Киев начал подозревать о реальных намерениях Варшавы в отношении Украины
01 августа 2023, 17:03

Фото: iStock/Berezko

На Украине начали подозревать, что с польской помощью не все ладно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Знаете, это как волк, который говорит овце: ты бы начала ценить, что из всей отары я выбрал именно тебя на ужин. И тут овца, хоть и паршивая, стала догадываться, что это будет ужин не на двоих. На Банковой, видимо, смутно подозревают, что с польской помощью не все ладно, и западная часть Украины может утонуть в дружеских объятьях соседа», - отметила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что западные страны оплатят непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать Крымский мост.


«США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать», - прокомментировала ситуацию Захарова. Так она ответила на заявление главы Минобороны Украины Михаила Резника о том, что Крымский мост – законная цель Киева.

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#мария захарова
#польша
#украина
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Членов УИКов научили обращаться с интерактивным рабочим блокнотом
01 августа 2023, 17:43

Фото: Мособлизбирком

Избирком Московской области провёл очередное обучение членов участковых избирательных комиссий. Участникам подробно рассказали о принципах работы, интерфейсе и задачах интерактивного рабочего блокнота, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
На этот раз участниками обучения стали представители городских округов Одинцовский, Власиха, Краснознаменск, Молодёжный, Можайский, Наро-Фоминский и Рузский.
«Это хороший помощник. В интерактивном рабочем блокноте содержится много информации и различных форм документов. Удобно, что для его использования интернет не нужен: нужно только загрузить на компьютер, и дальше он работает автономно», – отметила председатель УИКа №939 Марина Макаркина.
 В ИРБ указан алгоритм действий участковой избирательной комиссии с первого дня работы комиссии и заканчивая сдачей финансового отчёта УИК. Также в блокноте есть собственная библиотека документов, куда загружены все необходимые нормативные акты, федеральные законы о выборах, шаблоны документов и памятки для работы УИК.

Помимо этого, в ИРБ размещены все тексты объявлений, которые должны произносить члены комиссий в день голосования на избирательных участках.   Участники обучения также разобрали на практике навыки контроля собственных эмоций, техники работы с агрессией и провокациями на избирательных участках.

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#московская область
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Шойгу: Россия готова помочь Алжиру в развитии военного дела
01 августа 2023, 17:31

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу указал на готовность России помогать Алжиру в развитии возможностей армии. Об этом он сообщил во время переговоров с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шангрихой.
Кроме того, он отметил активное развитие отношений между Россией и Алжиром.

Также Шойгу рассказал о планах налаживания независимой внешней политики между странами и отстаивания национальных интересов в обход западного давления.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу и его северокорейский коллега Кан Сун Нам провели переговоры в Пхеньяне.

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#сергей шойгу
#вооружение
#помощь
#промышленность
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Матвиенко: В России принято около 60 законов о поддержке участников СВО и их семей
01 августа 2023, 16:35

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила Владимиру Путину о принятии порядка 60 законов, в которых прописаны условия поддержки участников СВО и их семей.
Создание Общероссийского фонда поддержки для военных и членов их семей, а также филиалов этой организации в других субъектах РФ – это правильно решение, принятое вовремя, заявила председатель Совфеда.

Также Матвиенко рассказала о своих впечатлениях после посещения этих центров. Она заявила, что это универсальный институт, который в быстрые сроки сможет оказать помощь или проконсультировать любого участника СВО и его членов семьи.

Кроме того, она добавила, что в регионы России вводят свои программы поддержки граждан, служивших в зоне СВО. Участие в реализации этих центров принимают сенаторы.

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#помощь
#сво
#матвиенко
#рф
#владимир путин
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Матвиенко заявила, что в новых регионах все нужно начинать с чистого листа
Матвиенко рассказала, чем будет заниматься Совет по интеграции новых регионов
01 августа 2023, 16:23

Фото: kremlin.ru

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным, рассказала, чем будет заниматься Совет по интеграции новых регионов.
«Что я имею в виду, чем этот совет будет заниматься? На самом деле там надо начинать все с чистого листа с точки зрения законодательства, нормативных актов: опыта у них, конечно, не хватает», - обратилась Матвиенко к Путину.

Она также добавила, что региональные парламенты будут избраны уже в сентябре.

Спикер Совфеда считает, что новый Совет может заниматься и парламентским контролем по ключевым вопросам на этих территориях. В пример она привела Крым и Севастополь, в которых были созданы Совет по региональному здравоохранению и Совет по (вопросам развития) лесного комплекса.

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#валентина матвиенко
#новые регионы
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Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу в весеннюю сессию
01 августа 2023, 16:10

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко оценил работу верхней палаты парламента за качественную работу, отметив важность решения вопросов социального характера.
«Спасибо, что вы уделяете много внимания вопросам социального характера. Это же не единственный вопрос, касающийся летнего отдыха детей, хотя это сегодня наиболее актуально, тем не менее поддержка семьи, детства, материнства – это чрезвычайно важные, капитальные вещи», - обратился глава государства к Матвиенко.

По его словам, работа Совфеда была напряженной и эффективной, все решения были приняты своевременно.

Кроме того, президент отметил важность работы в регионах. По его словам, прямая связь с регионами позволит там более эффективно решать поставленные задачи. Путин выразил надежду на то, что после непродолжительных каникул серьезная работа будет успешно продолжена. При этом Матвиенко заявила, что по результатам выборов в сентябре, состав сенаторов обновится примерно на 40%. Она подчеркнула, что в Совфед приходят достойные и уважаемые люди из различных российских регионов. По мнению Матвиенко, новые должностные лица помогут более обширно рассмотреть имеющиеся вопросы и решить проблемы, которые на сегодняшний день, являются наиболее острыми.

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#работа
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#путин
#матвиенко
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В Нигере находится около 700 граждан Франции
01 августа 2023, 16:00

Фото: iStock/SimonLukas

Франция приступила к эвакуации из Нигера примерно 700 своих соотечественников и ещё сотни граждан других стран Европы. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире телеканала LCI.
Уточняется, что самолёт французского правительства, который доставит людей на родину, уже приземлился в аэропорту города Ниамей.

Всего в Нигере находится около 1,5 тысяч человек, желающих срочно эвакуироваться из страны. Среди них порядка 700 французов.

Также Колонна сообщила, что французский МИД организовал кризисный центр, который связался со всеми гражданами Франции, находящимися в настоящее время в Нигере.

Ранее сообщалось, что Нигере 27 июля произошёл военный переворот, в связи с которым французское правительство приняло решение эвакуировать оттуда своих граждан.

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#нигер
#франция
#жители
#эвакуация
#самолет
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Половина сенаторов покинет Совфед после выборов
Матвиенко: Состав сенаторов обновится примерно на 40% после голосования в сентябре
01 августа 2023, 15:45

Фото: сайт Кремля

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что по результатам выборов в сентябре, состав сенаторов обновится примерно на 40%. Об этом она сообщила российскому президенту Владимиру Путину во время переговоров.
Она подчеркнула, что в Совфед приходят достойные и уважаемые люди из различных российских регионов. По мнению Матвиенко, новые должностные лица помогут более обширно рассмотреть имеющиеся вопросы и решить проблемы, которые на сегодняшний день, являются наиболее острыми. 

Спикер Совфеда сообщила Владимиру Путину, что в единый день голосования будут избираться 20 губернаторов и 26 законодательных собраний. В свою очередь, российский лидер поблагодарил членов Совета Федерации за работу и отметил принятие своевременных решений, когда этого требовала ситуация. 

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#владимир путин
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Власти КНР планируют начать поощрять граждан за борьбу со шпионажем
01 августа 2023, 15:45

Фото: istockphoto/awdebenham

С 1 июля в Китае вступили в силу поправки к закону о шпионаже, которые запрещают передачу любой информации, связанной с национальной безопасностью. Конечно, основная в вопросе соблюдения закона ставка делается на работу внутренних спецслужб, но власти КНР также намерены привлекать граждан к борьбе со шпионажем.
Против принятия поправок активно выступал Вашингтон. В американской администрации заявляли, что обновленный закон будет мешать нормальной работе компаний из США в Китае, передает телеграм-канал РИА Новости.

За последние месяцы Китай произвел аресты десятков своих и иностранных граждан, в том числе руководителя японской фармацевтической компании. Токио призвал своих граждан, проживающих в Китае, соблюдать осторожность, чтобы избежать сложностей с правоохранительными органами. В ответ на это представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что в Китае важно соблюдать законы, и японскому правительству следует донести это до своих граждан.

Власти КНР надеются привлечь простых людей к участию в контрразведывательной работе и даже планируют поощрять их за борьбу со шпионажем.

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#законы
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Слова польского министра о неблагодарности Киева обидели МИД Украины
Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за заявления Варшавы о неблагодарности Киева
01 августа 2023, 15:21

Фото: iStock/alzay

Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра администрации главы Польши Марчина Пшидача о неблагодарном отношении Киева за помощь со стороны Варшавы. Соответствующая информация размещена на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.
В МИД Украины сообщили, что слова о неблагодарности Киева прозвучали в процессе переговоров. Посол Польши указал на то, что киевские власти позволяют себе неблагодарное отношение к союзникам и Варшаве, которые оказывают Украине различную помощь. 

По словам представителей украинского ведомства, политика не должна ставить под вопрос взаимопонимание разных народов. Кроме того, в Киеве отметили, что заявление Пшидача не соответствует действительности. 

В связи с данным инцидентом, посол Польши был вызван в Киев.  

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