Захарова сравнила Польшу и Украину с волком и овцой

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На Украине начали подозревать, что с польской помощью не все ладно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Знаете, это как волк, который говорит овце: ты бы начала ценить, что из всей отары я выбрал именно тебя на ужин. И тут овца, хоть и паршивая, стала догадываться, что это будет ужин не на двоих. На Банковой, видимо, смутно подозревают, что с польской помощью не все ладно, и западная часть Украины может утонуть в дружеских объятьях соседа», - отметила Захарова.
Ранее Захарова заявила, что западные страны оплатят непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать Крымский мост.
«США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать», - прокомментировала ситуацию Захарова. Так она ответила на заявление главы Минобороны Украины Михаила Резника о том, что Крымский мост – законная цель Киева.
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