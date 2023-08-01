Захарова сравнила Польшу и Украину с волком и овцой

С 1 июля в Китае вступили в силу поправки к закону о шпионаже, которые запрещают передачу любой информации, связанной с национальной безопасностью. Конечно, основная в вопросе соблюдения закона ставка делается на работу внутренних спецслужб, но власти КНР также намерены привлекать граждан к борьбе со шпионажем.