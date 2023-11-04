Захарова сравнила США с сорокой-белобокой: «этому дала, а этому не дала»

Фото: официальный Telegram-канал МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление Соединённых штатов о сокращении военной помощи Украине с детской игрой «Сорока-белобока».
Об этом Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, напомнив слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Украине будут передавать меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы продлить поддержку «на максимально долгий срок».
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что за провал контрнаступления Вооружённых сил Украины ответственность несёт, в том числе, и Запад.
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«Напоминает детскую игру «Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала», — отметила Захарова.
«Контрнаступление было провалено, и прежде всего, из-за самого же Запада. Союзники Киева были чрезмерно осторожны в поставках новейших технологий и более мощного оружия. Поставок оружия было достаточно для поддержки украинской стороны в конфликте, но недостаточно для того, чтобы одержать победу», — пояснил в беседе Марков.Читайте также:
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