Захарова назвала сутью «дипломатии» США разжигание очагов напряженности по всему миру

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что суть деятельности американских дипломатов за рубежом заключается в разжигании очагов напряженности по всему миру. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.
Ранее Захарова сообщила, что обвинения в адрес РФ и КНДР в незаконном военно-техническом сотрудничестве между странами бездоказательны. Она отметила, что РФ ответственно выполняет свои международные обязательства. Официальный представитель МИД РФ также пояснила, что «это не мешает нам развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР».
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