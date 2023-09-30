Захарова указала на вопиющую ложь госсекретаря США Блинкена

Ежечасно появляется новый пост с обновлёнными данными.Приостановка деятельности федерального правительства может наступить 1 октября. Чтобы предоставить «шатдаун», конгресс должен согласовать новый бюджет. Свои версии краткосрочного бюджета представят обе палаты.При этом, вряд ли удастся согласовать один из этих вариантов точно в срок, поскольку имеются разногласия между законодателями и администрацией США. Они не могут прийти к компромиссу в вопросе объёмов финансирования.Кроме того, ряд конгрессменов отказался голосовать за принятие нового бюджета до тех пор, пока в него входят деньги, выделяемые на помощь Украине.Newsweek: Приостановка работы правительства США станетВ США проголосовалиМаккарти высказалсяво временный бюджет США