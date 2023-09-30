Захарова указала на вопиющую ложь госсекретаря США Блинкена

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Госсекретарь США Энтони Блинкен соврал, заявив, что Советский Союз умалчивал о трагедии в Бабьем Яре. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Блинкен заявил, что Советский Союз якобы замалчивал эту трагедию. Однако Захарова обвинила американского госсекретаря во лжи, поскольку именно СССР был тем государством, которое активнее всего выступало с обвинениями в адрес нацистов за их преступления Холокоста.
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Анастасия Чинкова