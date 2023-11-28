Захарова: В секторе Газа необходимы перемирие и прекращение огня

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в секторе Газа необходимо прекратить огонь и прийти к перемирию.
Она подчеркнула, что с такой позицией России согласно большинство стран.
Тем временем, есть мнение и о том, что нынешние конфликты, которые сегодня находятся в активной фазе, спровоцированы именно Западом, в частности, США. Как пишет «Царьград», нынешняя война на Ближнем Востоке и подготовка «непрямого» конфликта с Китаем способствуют финансированию Пентагона в ущерб простым американцам.
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«Необходимо подчёркивать принципиальную позицию России, и к нам присоединилось большинство стран мира — так называемое глобальное большинство — в необходимости перемирия, прекращения огня и решения срочно гуманитарных вопросов», — отметила в беседе с RT Захарова.
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Мелисса Тимофеева