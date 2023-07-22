Захарова: виновные в жестокой расправе над военкором Журавлевым будут наказаны

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в расправе над журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым понесут наказание. Об этом сообщает МИД РФ.
Захарова также добавила, что всю ответственность разделят и поставщики кассетных боеприпасов ВСУ.
Захарова подчеркнула, что США, Франция и Великобритания обеспокоены безопасностью журналистов только на словах, на самом деле они спонсируют терроризм.
Напомним, ранее военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.
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«Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно», — отметила официальный представитель МИД РФ.
Напомним, ранее военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.
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Балицкий: военкор Журавлев погиб при обстреле ВСУ гражданской машины
Екатерина Коршунова