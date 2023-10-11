Захарова высмеяла слова главы МИД Швейцарии о состоянии отношений с Россией

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Отношения между Москвой и Берном разрушились по вине Швейцарии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря МИД Швейцарии Пьера Алена Эльчингера про то, что что двусторонний диалог между государствами был «сильно ограничен, но не полностью прерван». Дипломат также назвала слова Эльчингера о том, что главы ведомств встречались в том году, попыткой продать старый контакт за относительно регулярный.
Напомним, что Швейцария присоединилась почти ко всем санкциям Евросоюза против России с 24 февраля 2022 года.
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«Попытка продать контакт годичной давности за относительно регулярный не прошла - отношения по вине Берна обрушены. Ален, придумайте историю поправдоподобнее», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
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Алина Юрчак