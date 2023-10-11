Захарова высмеяла слова главы МИД Швейцарии о состоянии отношений с Россией

Погибших и пропавших без вести российских граждан в Израиле может быть гораздо больше, чем предполагается. Такое заявление сделал посол Москвы в Тель-Авиве Анатолий Викторов в рамках дискуссии клуба «Валдай» на тему обострения конфликта в регионе.