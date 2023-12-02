Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по вопросу исключении России из ОБСЕ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровав прокомментировала заявление председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссии об исключении России «потеряла актуальность».
«А была дискуссия? Надо же. Все пропустили», — написала Захарова в своём Телеграм-канале.
Ранее Османи указал на ряд причин, по которым дискуссия об исключении Российской Федерации из числа членов ОБСЕ полностью себя исчерпала. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Диана Аванесян