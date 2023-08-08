Захарова высмеяла визит Нуланд в Нигер

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер, где мятежники отвергли призыв Соединенных Штатов к восстановлению демократии и порядка
«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Таким образом, она связала визит Нуланд в Нигер с тем, который она в качестве помощника госсекретаря США провела с участниками протеста Евромайдана. Тогда она раздала им печенье, булочки и хлеб, после чего все приветствовали ее радостными криками.
Напомним, Нуланд посетила Нигер, где провела «откровенные и довольно сложные переговоры» с представителями мятежников, захвативших власть в этой стране в конце июля. Она провела встречу с назначенным начальником Генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Как рассказала журналистам сама Нуланд, ей при этом отказали во встрече как с отстраненным от власти президентом африканской страны Мохамедом Базумом, так и с генералом Абдурахманом Тчиани, который ранее возглавил Национальный совет спасения родины.
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