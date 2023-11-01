Захарова: Вызовы в западной журналистике приобретают вид выдавливания неугодных

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Новые вызовы в журналистской деятельности приобретают вид выдавливания неугодных, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе форума «Развитие медиа в меняющемся мире».
«Новые вызовы в журналистике приобретают вид выдавливания из журналистики тех, кто не угоден (Западу), так как хаос посеять полностью не получилось, и контуры журналистики как профессии остались, то теперь началось прямое выдавливание», - прокомментировала ситуацию Захарова.
Спикер МИДа напомнила, как журналисту «Российской газеты» в Болгарии Александру Гацаку аннулировали аккредитацию. По ее словам, подобные действиями, Запад дискредитируют всю журналистскую деятельность своих стран.
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Евгения Парфентьева