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«Все, что дается легковесным методом, когда прославляется бездарность и бездарность получает внимание и ресурсы - это краткосрочно, это ненадолго. Придет другая эпоха, Она уже пришла. Кто сегодня инфлюэнсеры? Военкоры», - прокомментировала ситуацию Захарова.
Напомним, ранее Мария Захарова заявила о продолжительности начавшегося процесса глобальной трансформации. «Мир пришёл к моменту глобальной геополитической трансформации. Она будет идти достаточное количество времени. Она будет сложной. Она привнесёт много нового в наше существование», - отметила она.
Ранее «Радио 1» сообщало, как пресс-секретарь Владимира Путин Дмитрий Песков заявил, что Германия решила примерно следовать в фарватере США. Пресс-секретарь отметил, что ФРГ совершает подобные действия, совсем не заботясь о благополучии собственных граждан.