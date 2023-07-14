Захарова: впечатление, что на саммите НАТО решили развернуть европейскую войну

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что на саммите НАТО было принято решение развернуть «большую европейскую войну». Об этом Захарова написала на сайте МИД.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия категорически не приемлет логику стран Запада, которая заключается в том, что военная помощь Украине призвана приблизить урегулирование конфликта.
Как считает Захарова, Запад не заинтересован в завершении военных действий и извлекает свою выгоду из сложившейся ситуации.
Напомним, в среду, 12 июля, страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не обозначают конкретных сроков реализации.
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Как считает Захарова, Запад не заинтересован в завершении военных действий и извлекает свою выгоду из сложившейся ситуации.
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Екатерина Коршунова