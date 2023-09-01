Захарова: Запад продолжит курс на отмену русской культуры

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что попытки отмены странами Запада русской культуры будут продолжаться и дальше. В настоящее время закончился только первый этап.
Об этом она заявила, выступая перед учащимися Горчаковского лицея Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в рамках марафона «Поделись своим знанием». Дипломат тем не менее отметила, что у здоровой части западного общества стало формироваться понимание того, что отмена русской культуры является настоящим безумием.
Захарова уточнила, что это является безумием не только потому, что Россия дала миру величайшие произведения литературы, искусства, музыки, которые потом мотивировали и направляли западных авторов. Но и потому, что безумие заразно и может коснуться их самих. Ведь в какой-то части планеты вдруг захотят отменить Шекспира, Сервантеса, Вольтера, а потом Леонардо Да Винчи, Родена и Рафаэля.
Тем не менее, официальный представитель российского дипломатического ведомства отнюдь не считает, что отмена Западом русской культуры закончилась. Она считает, что закончился только ее первый этап, своеобразный блицкриг в сфере культуры. Но это будет продолжаться, а ангажированные деятели стран Запада перейдут к более планомерным и продуманным действиям, заключила Мария Захарова.
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Захарова уточнила, что это является безумием не только потому, что Россия дала миру величайшие произведения литературы, искусства, музыки, которые потом мотивировали и направляли западных авторов. Но и потому, что безумие заразно и может коснуться их самих. Ведь в какой-то части планеты вдруг захотят отменить Шекспира, Сервантеса, Вольтера, а потом Леонардо Да Винчи, Родена и Рафаэля.
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Александр Бойцов