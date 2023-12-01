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Захарова: «Западная идеология низвела человека до самого дна»

01 декабря 2023, 15:43
Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в основе противостояния русского мира и западной цивилизации стоит то, что Запад извращает те ценности, которых ранее сам же придерживался.

«На Западе начали извращать всё то, что являлось нашими общими основами. <…> Запад сам начал предавать во многом им же созданные нормы. В последние десятилетия он не столько отказывается от них, сколько извращает. Так, есть понимание того, что такое права человека, но до какого абсурда это понятие дошло на Западе. Западная идеология низвела человека до самого дна. Можно из человека делать что угодно и низводить его до уровня даже не животного, а чего-то совершенно неподобающего», — поделилась в беседе с «Царьградом» Захарова.

Ранее Мария Захарова заявляла, что именно политика США способствовала усложнению ситуации в мире, в частности в палестино-израильском конфликте. В беседе с RT она отметила, что необходима реализация определённых мер международной безопасности, в том числе резолюции Совета Безопасности о прекращении конфликта.

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#мария захарова
#запад
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После операции Израиля в Газе начнется период «стабилизации», пишут СМИ
FT: после интенсивной фазы операции Израиля в Газе начнется период стабилизации
01 декабря 2023, 16:10

Фото: iStock/Gilnature

После интенсивной фазы операции Израиля в секторе Газе начнется период «стабилизации». Об этом пишет Financial Times.
Как сообщает издание, остается неизвестным, будут ли израильские силы присутствовать в анклаве в период «стабилизации». Отмечается, что Израиль планирует, что операция против ХАМАС продлится год или более. 

Самая напряженная фаза данной операции ожидается в начале следующего года. По данным источника, у этой операции не будет четкого окончания.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует параллельно с операцией на севере сектора Газа начать операцию на юге анклава. Отмечается, что большая часть лидеров палестинского движения ХАМАС, а также боевики, заложники и ракетный арсенал находятся на юге Газы. 

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#операция
#израиль
#палестина
#солдаты
#конфликт
#война
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Economist: Запад мог сделать гораздо больше, чтобы помешать планам России
01 декабря 2023, 15:39

Фото: iStock/macky_ch

России с успехом удаётся реализовывать свои планы из-за отсутствия стратегического мышления у Запада, об этом пишет издание Economist.
«Российский президент поставил свою страну на военные рельсы и укрепил свою власть. Что особенно важно, он подрывает убежденность Запада в том, что Украина может и должна выйти из войны процветающей европейской демократией», - прокомментировал ситуацию автор статьи. 

Он также отметил, что у Запада ​было гораздо больше ресурсов, с помощью которых можно было бы попробовать помешать планам ​России. Однако, из-за своего самодовольства, западные лидеры понадеялись, что им не придётся прикладывать слишком много усилий, чтобы победить Россию. В результате, они крупно просчитались, заключили в Economist.

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#украина
#власть
#европа
#сша
#россия
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Израиль планирует начать операцию на юге Газы, пишут СМИ
FT: Израиль планирует параллельно с операцией на севере Газы продвигаться на юге
01 декабря 2023, 15:34

Фото: iStock/e-crow

Израиль планирует параллельно с операцией на севере сектора Газа начать операцию на юге анклава. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что большая часть лидеров палестинского движения ХАМАС, а также боевики, заложники и ракетный арсенал находятся на юге Газы. По информации издания, операция Израиля на юге буде сосредоточена  на городах Хан-Юнис и Рафах.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
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#израиль
#палестина
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Вучич рассказал о встрече с Лукашенко и назвал Белоруссию дружественной страной
01 декабря 2023, 15:19

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного климатического саммита в Дубае побеседовал с белорусским лидером Александром Лукашенко и назвал Белоруссию дружественной страной. Об этом Вучич рассказал журналистам.
Отмечается, что в рамках встречи Вучич также предложил найти время и организовать двустороннюю встречу с белорусским лидером. 

Напомним, в конце ноября Александр Лукашенко призвал разобраться в политике, которую сербские власти проводят в отношении республики. Примерно в это же время белорусский посол был направлен в Белград.

Ранее Вучич заявил, что у сложившейся в мире ситуации много общего с событиями, которые происходили перед мировыми войнами. Сербский лидер подчеркнул, что в мире сейчас «рушится весь порядок», в том числе после начала войны между Израилем и Палестиной.

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#сербия
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Главы Литвы, Латвии и Польши отказались от фото с Лукашенко на саммите ООН
01 декабря 2023, 15:19

Фото: сайт Кремля

Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались позировать для совместной фотографии участников Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28), проходящей в ОАЭ.
Причина в том, что на подиуме находился также белорусский лидер Александр Лукашенко. Как сообщила пресс-служба президента Литвы, было бы лицемерием стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом для нападения России на Украину и, к тому же, ответственно за катастрофические последствия для окружающей среды.

В сообщении также указано, что подобные снимки часто называют «семейными фото», а Лукашенко отнюдь не является членом семьи, к которой перечисленные государства хотели бы принадлежать.

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#фото
#семьи
#лидер
#александр лукашенко
#служба
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Политолог Блохин: США пытаются установить контроль с помощью Косова
01 декабря 2023, 15:13

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал намерения США повысить устойчивость Косова к кибератакам и отметил, что такая программа на само деле направлена на установление контроля над киберпространством.
«Наряду с воздушным, морским и земным пространством киберпространство сегодня также является приоритетом. Поэтому этот контроль внедряется повсеместно, но для этого нужен повод. Поводом станет сербская политика. Здесь вопрос стоит даже не в Косове, а в контроле сателлитов. А контроль над сателлитами — это контроль над Европой», — высказал своё мнение в беседе с RT Блохин.

Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) планирует реализовать программу, которая должна повысить устойчивость Косова к кибератакам. В рамках этого проекта планируется создать кадровый потенциал для «реагирования» на киберугрозы и укрепить критическую инфраструктуру и госорганы непризнанного Косова.

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#сша
#политика
#контроль
#мнение
#рф
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Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
01 декабря 2023, 15:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече российский лидер предложил обсудить вопрос влияния достижения технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны.
После того, как была заявлена тема совещания, глава государства в режиме видеоконференции предоставил слово для доклада первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову.

Кроме первого вице премьера, в совещании также приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Лавров: Киев так и не опубликовал список предполагаемых погибших в Буче
01 декабря 2023, 14:54

Фото: kremlin.ru

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Киев так и не опубликовал список предполагаемых погибших в Буче, с этим заявлением он выступил пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ.
«Никто ничего не расследует, никто никому ничего не рассказывает. Можно хотя бы получить список фамилий тех людей, чьи тела были продемонстрированы в Буче в качестве замученных и убитых? Полная тишина», - прокомментировал ситуацию Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что Киев так и не предоставил списки убитых, якобы, руками российских солдат. Он также призвал независимых журналистов провести расследование по факту этого происшествия. 

Ранее к тому же призвала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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#сергей лавров
#мид рф
#расследование
#журналисты
#украина
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Лавров рассказал об отношении Зеленского к жителям освобожденных территорий
Лавров: Зеленский не считает людьми жителей освобожденных территорий
01 декабря 2023, 14:48

Фото: РИА Новости /

Президент Украины Владимир Зеленский за людей не считает жителей освобожденных территорий и не скрывает этого. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщают РИА Новости.

Лавров рассказал, как в интервью украинский президент на вопрос об отношении к населению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей задал ответный вопрос.

«А вы их людьми называете?» — спросил у интервьюера Зеленский.
Глава МИД объяснил, что украинский лидер пропагандирует западные ценности: «нацизм и фашизм», — заключил он.

Кроме того, дипломат заявил, что Киев не хочет начинать переговоры с Москвой. 

«До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы перейти к политическому процессу», — рассказал министр иностранных дел РФ.
Ранее Лавров объяснил, почему Блинкен и Боррель рано покинули СМИД ОБСЕ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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