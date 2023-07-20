Захарова: Завод Rheinmetall станет законной целью на Украине, если будет построен

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что завод Rheinmetall по производству бронетехники станет законной целью на Украине, если он будет построен.
Речь идет о строительстве завода немецкой компании. Rheinmetall будет производить бронетехнику для нужд ВСУ и проводить ремонт вооружений. Открыть завод запланировано в ближайшие несколько месяцев.
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