Фото: сайт Кремля
Мария Захарова отметила, что враг только и ждет междоусобицы в России, но не дождется
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главнокомандующий России призвал всех объединиться, это сейчас главное, передает ТАСС.
Она также добавила, что враги РФ только и ждут развития внутренних конфликтов в стране, однако они этого не дождутся.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Путин созвонился с Лукашенко и обсудил ситуацию в России.
«Сегодня нас всех искушают, проверяя на прочность. Не поддавайтесь! Вместе с президентом!», — сообщила Захарова.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Путин созвонился с Лукашенко и обсудил ситуацию в России.
Екатерина Коршунова