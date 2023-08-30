Захарова заявила, что киевский режим в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об очередной атаке беспилотников ВСУ на российские регионы.
«Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Понятно и то, что пролететь такое расстояние без информации именно западных спутников украинские беспилотники просто не смогли бы», - прокомментировала ситуацию Захарова.Она также напомнила, что украинские войска продолжают обстреливать мирные населения РФ кассетными боеприпасами. Каждый случай подобных преступлений фиксируется правоохранительными органами, и впоследствии будет наказан.
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