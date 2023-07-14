Захарова заявила об отсутствии подтверждения падения ракеты КНДР в экономической зоне РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подтверждения падения ракеты КНДР в экономической зоне РФ на данный момент нет.
Она обратила внимание на то, что Россия и Северная Корея никак не комментировали соответствующую информацию. Об этом она написала в своем телеграмм-канале.
Захарова отметила, что никаких подтверждающих данных, касаемо падения ракеты в экономической зоне РФ, нет. Она также заявила, что появление у ООН возможности определять направление полёта ракет очень обнадеживающий фактор.
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Захарова отметила, что никаких подтверждающих данных, касаемо падения ракеты в экономической зоне РФ, нет. Она также заявила, что появление у ООН возможности определять направление полёта ракет очень обнадеживающий фактор.
«Учитывая такую определённость и оперативность, надеемся на скорое получение от Секретариата долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?», - заявила Захарова.Напомним, в ООН ранее заявили, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России. Официально эту информацию не комментировали.
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Анастасия Крестьянова