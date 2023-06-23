Захарова заявила об ответе на санкции ЕС против российских журналистов

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Официальный представитель МИД Захарова: Ответ России на санкции ЕС коснется журналистов и брюссельских чиновников
Москва ответит на санкции против российских журналистов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем телеграмм-канале.
По ее словам, ответ российской стороной будет дан и он коснется журналистов и брюссельских функционеров, которые приняли соответствующее решение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в России назвали нарушением свободы СМИ санкции ЕС против журналистов РФ.
По ее словам, ответ российской стороной будет дан и он коснется журналистов и брюссельских функционеров, которые приняли соответствующее решение.
Анастасия Крестьянова