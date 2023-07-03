Захарова: Зеленский показал «нацистскую сущность» в заявлениях о Крыме

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский показал свою «нацистскую сущность». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что на протяжении многих лет он представлял территорию Крыма без воды.
Напомним, некоторое время назад Зеленский заявлял, что украинский конфликт не будет разрешен до тех пор, пока киевский режим не вернет Крым.
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«Зато он много лет представлял себе Крым без воды. А теперь еще и без крымчан», - подчеркнула Захарова.
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Татьяна Лаврова