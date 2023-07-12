Захарова: Зеленский понимает, что в НАТО не признают нынешние границы Украины

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Зеленский понимает, что НАТО не признаёт даже оставшиеся границы Украины. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В Варшаве подтвердили: есть планы на западную часть Украины. И я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает, что, не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ», — сказала дипломат в эфире телеканала Россия 1.
Она уточнила, что речь идёт о нынешних границах Украины.
Ранее Зеленский заявил, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе хорошо, но могли бы быть идеальными, если бы Украину приняли в НАТО.
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Она уточнила, что речь идёт о нынешних границах Украины.
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Анастасия Чинкова