Фото: istock / ciud
Операции спецслужб Украины могут спровоцировать Россию нанести ответный удар, что чревато втягиванием стран Запада в конфликт. Об этом заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти, пишет британский журнал The Spectator.
Профессор считает, что российская сторона может расценивать западную помощь спецслужбам Украины как использование оружия по территории РФ. А это может привести к ответу со стороны Москвы.
Галеотти отметил, что диверсии ВСУ не подрывают моральных дух жителей России, а наоборот мотивируют защищать страну. Аналитик также обеспокоен тем, что слабый контроль над планами спецслужб Незалежной может иметь плачевные последствия для Соединенных Штатов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев сыграл ключевую роль в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
На Западе подсчитали «прибыль» от конфликта на Ближнем Востоке
Антонов заявил о попытках Вашингтона подорвать конституционный строй в России
Саудовская Аравия привела свои Вооруженные силы в режим боевой готовности
Галеотти отметил, что диверсии ВСУ не подрывают моральных дух жителей России, а наоборот мотивируют защищать страну. Аналитик также обеспокоен тем, что слабый контроль над планами спецслужб Незалежной может иметь плачевные последствия для Соединенных Штатов.
Читайте также:
На Западе подсчитали «прибыль» от конфликта на Ближнем Востоке
Антонов заявил о попытках Вашингтона подорвать конституционный строй в России
Саудовская Аравия привела свои Вооруженные силы в режим боевой готовности
Алина Юрчак