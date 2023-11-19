Захваченное хуситами судно не является израильским, заявил ЦАХАЛ

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что захваченное хуситами вблизи Йемена судно не является израильским, а среди членов его экипажа нет израильтян.
Ранее 19 ноября издание Sabereen News передает, что руководящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), возможно, захватило в Аденском заливе имеющее отношение к Израилю судно Galaxy Leader, на борту которого находилось 22 человека.
В публикации говорится, что нападение на грузовое судно, это серьёзное происшествие с масштабными последствиями.
Военный представитель вооруженных сил северного движения Яхья Сариа через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" заявил, что прокомментирует ситуацию в скором времени.
Ранее в воскресенье хуситы предупредили, что будут совершать нападения в йеменских территориальных водах на любые корабли, если они плывут под флагом Израиля либо их собственниками являются израильские компании или частные лица, в ответ на военные действия Израиля в палестинском секторе Газа. Ранее хуситы несколько раз нанесли ракетные удары по городу Эйлат на юге Израиля.
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В публикации говорится, что нападение на грузовое судно, это серьёзное происшествие с масштабными последствиями.
Ранее в воскресенье хуситы предупредили, что будут совершать нападения в йеменских территориальных водах на любые корабли, если они плывут под флагом Израиля либо их собственниками являются израильские компании или частные лица, в ответ на военные действия Израиля в палестинском секторе Газа. Ранее хуситы несколько раз нанесли ракетные удары по городу Эйлат на юге Израиля.
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Дана Игумнова