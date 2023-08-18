Законопроект о легализации порно зарегистрировали в Раде

Фото: iStock/alzay
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале написал, что законопроект о декриминализации порно зарегистрирован на сайте парламента Украины.
Отмечается, что на данный момент на сайте Рады не опубликован ни текст законопроекта, ни пояснительная записка к нему.
Ранее Железняк пояснил законодательную инициативу депутатов и сообщил, что уголовная ответственность останется только за экстремальную порнографию и порно без согласия. Также, будет запрещено привлекать к участию в порно детей. Он объяснил такое решение тем, что фантазия правоохранительных органов генерирует слишком большое количество дел в год по указанной статье.
По словам депутата, законопроект был разработан совместно с госорганами и различными общественными организациями.
Читайте также:
Верховная Рада предложила декриминализовать порнографию
Данилов: Киев в «мирном плане Зеленского» готов менять только порядок пунктов
Подоляк заявил, что Украине не нужны переговоры с Россией
Ранее Железняк пояснил законодательную инициативу депутатов и сообщил, что уголовная ответственность останется только за экстремальную порнографию и порно без согласия. Также, будет запрещено привлекать к участию в порно детей. Он объяснил такое решение тем, что фантазия правоохранительных органов генерирует слишком большое количество дел в год по указанной статье.
Читайте также:
Верховная Рада предложила декриминализовать порнографию
Данилов: Киев в «мирном плане Зеленского» готов менять только порядок пунктов
Подоляк заявил, что Украине не нужны переговоры с Россией
Екатерина Коршунова