Законопроект о признании Азовского моря внутренним водоёмом РФ внесен В Госдуму

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Азовское море получит статус внутреннего водоёма Российской Федерации. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ.
По словам Шеремета, профильный комитет Госдумы уже одобрил законопроект, а депутаты постараются принять документ еще в этом году. Азовское море стало внутренним морем после вхождения в состав РФ в 2022 году Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. Ранее это море считалось внутренними водами России и Украины.
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