Законопроект о прогрессивном налогообложении для физлиц внесен в Госдуму

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Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о прогрессивной ставке налога для физических лиц (НДФЛ). Предлагается установить дифференцированную систему налоговых ставок от 0% до 35%.
Авторы законопроекта считают, что необходимость введения прогрессивной шкалы налогообложения диктуется возросшими требованиями населения социальной справедливости, а также растущим разрывом в доходах между слоями населения, ростом инфляции и падением доходов граждан.
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