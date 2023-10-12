Законопроект о сохранении детского пособия при выходе на работу внесен в Госдуму

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Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, согласно которому родители смогут сохранить за собой право на получение пособия по уходу за ребенком, если они вышли на работу до достижения ребенком возраста полутора лет.
Настоящий законопроект разработан с целью материальной поддержки родителей, которые работают, а также для того, чтобы стимулировать их к досрочному выходу на работу из отпуска по уходу за ребенком.
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Александр Бойцов