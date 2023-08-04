Законопроект о сокращении рабочего дня в жару рассмотрят в Госдуме

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Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил обязать работодателей сокращать рабочий день по просьбе сотрудника при значительном повышении температуры в помещениях. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента сегодня, 4 августа.
При достижении температуры воздуха отметки +28,5 градуса рабочий день должен быть сокращен на один час; при температуре от +28,6 до +29 градусов — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 градуса и выше — на четыре часа, говорится в тексте законопроекта. В пояснительной записке к документу указано, что данный законопроект позволит защитить права и интересы работников при выполнении работ в условиях значительного повышения температуры воздуха.
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