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«Заложники и оккупация»: Южная Корея готовится к атаке КНДР по примеру ХАМАС

12 октября 2023, 15:42
Фото: iStock/HStocks

Фото: iStock/HStocks

Продолжающийся конфликт между Южной Кореей и КНДР может обостриться. Сеул выразил опасения на счет внезапного нападения со стороны Северной Кореи по «сценарию» ХАМАСа, совершившего вооруженное вторжение в Израиль. Редакция «Радио 1» расскажет, чем вызвана настороженность южнокорейских властей и насколько возможна эскалация конфликта в регионе.

Конфликт Южной и Северной Кореи


Корейский конфликт возник на фоне разделения республики между Северной и Южной Кореей. Обе стороны претендуют на то, чтобы быть единственным законным правительством всей Кореи. Напряженность переросла в вооруженное противостояние в 1950 году. После завершения Корейской войны, которая длилась три года, обе страны переживали тяжелые последствия для экономики, однако разделение сохранилось и периодические столкновения продолжались. В 2018 году, после преодоления очередной стадии напряженности, была принята Пханмунчжомская декларация, которая предусматривала ядерное разоружение и установление мира. Однако конфликт по-прежнему не разрешен и вероятность его усугубления сохраняется.


Южная Корея опасается нападения КНДР


Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик накануне заявил, что страна намерена требовать прекращения военного соглашения 2018 года, заключенного в рамках Пханмунчжомской декларации. По его словам, Южной Корее необходимо возобновить наблюдение за военными КНДР, чтобы заранее узнать о готовящихся провокациях.

«ХАМАС напал на Израиль, а Республика Корея находится под гораздо более серьёзной угрозой», – заявил Син Вон Сик.

Напомним, речь идет о нападении движения ХАМАС на израильские территории. 7 октября члены палестинской группировки нанесли ракетные удары по израильским территориям, после чего высадили десантные группы и установили контроль над районами Израиля и рядом военных объектов. Израиль не был готов к нападению со стороны сектора Газа и вторжение в страну застало врасплох армию обороны.
О возможном нападении со стороны КНДР также заявил Начальник штаба операций Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Кан Син Чхоль. Он назвал внезапную операцию, проведенную группировкой ХАМАС успешной и рассказал о мощном массированном ударе, который преодолел системы ПВО страны.

«Согласно первоначальным оценкам, внезапная операция ХАМАС оказалась успешной. За короткое время было выпущено несколько тысяч ракет, что свело к минимуму эффективность «Железного купола», — заявил Кан Син Чхоль.
Власти Южной Кореи не исключают, что КНДР может вторгнуться в регион по примеру ХАМАС. Северная Корея может воспользоваться слабыми местами в системе ПВО, использовать гражданскую технику в военных целях и произвести «эффект неожиданности». Он также предположил, что Северная Корея может оккупировать приграничную территорию и взять заложников для эскалации и побуждения к переговорам.

КНДР запустит разведывательный спутник
КНДР запустит разведывательный спутник

По словам военачальника, Южная Корея намерена использовать всевозможные средства для подавления угроз со стороны КНДР, и в случае атаки ответит массированными ударами по северокорейской территории. Кроме того, Южная Корея предупредила о применении дальнобойной артиллерии в случае нападения на страну.

На фоне возможной угрозы со стороны КНДР, Южная Корея приступила к разработке мер по противодействию БПЛА противника. Также в оборонном ведомстве страны заявили, что идет подготовка к борьбе с вылазками диверсионных групп противника.


КНДР запустила баллистическую ракету


Ситуацию в южноазиатском регионе обостряют запуски межконтинентальных ракет со стороны КНДР. В июле Северная Корея запустила баллистическую ракету, чем создала повод для беспокойства со стороны южнокорейских соседей. В северокорейском МИД подобными действиями обеспокоились и напомнили, что запуски снарядов оказывают негативное воздействие на процесс ядерного разоружения, к которому стремятся страны.

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Слова Зеленского о коррупции в стране шокировали журналиста CNN
Do Rzeczy: Зеленский попытался оправдать коррупцию, чем шокировал журналиста CNN
12 октября 2023, 16:02

Фото: iStock/Atstock Productions

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.
Уточняется, что украинский лидер признал факт осуществления коррупционных деяний чиновниками, однако заверил, что они не касались иностранного финансирования.

Автор издания предполагает, что эти слова Зеленского говорят о его попытке похвастаться дисциплинированности украинских политиков, которые воруют деньги только у местного населения, но не прикасаются к западным средствам, несмотря на имеющуюся возможность. 

Исходя из этого, автором статьи был сделан вывод о том, что полная победа на коррупцией на Украине в ближайшие годы вряд ли возможна.

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#коррупция
#владимир зеленский
#украина
#финансирование
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«Явка с повинной»: Рогов указал на позорную оговорку Зеленского
Рогов назвал обещание Зеленского не обстреливать ЗАЭС явкой с повинной
12 октября 2023, 15:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Пообещав не обстреливать Запорожскую АЭС, президент Украины Владимир Зеленский признался в предыдущих нападениях на станцию, заявил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает «РИА Новости».
Ранее директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, в интервью для The Guardian, заявил, что Владимир Зеленский пообещал ему не наносить прямые удары по АЭС.

«Это, по сути, явка с повинной. Зачем теперь обещать не обстреливать, если ранее Зеленский говорил и заверял весь мир, что никогда не обстреливал. А тут такой прокол. Зеленский фактически признался, что именно его боевики ранее наносили удары по атомной станции», - прокомментировал ситуацию Рогов. 

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#рогов
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Нарышкин раскрыл мечты Запада о полном разрушении России
Нарышкин: Запад мечтает разделить Россию и устроить конфликт в Евразии
12 октября 2023, 15:21

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский

Запад мечтает разделить Россию на части и ввергнуть Евразию в масштабный конфликт. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности стран СНГ.
Он отметил, что в настоящее время в западных странах появляется большое количество террористических группировок, которые отрыто призывают к разрушению как территории России, так и её государственности. 

Причём, по словам директора СВР, предложения о разделении России на несколько мелких государств звучат даже от высокопоставленных политиков, выступающих в Европарламенте. 

Нарышкин заявил, что представители государств, отстаивающих эту позицию, прекрасно понимают, что такой расклад событий приведёт к глобальному конфликту в Евразии. И тем, что они продолжают настаивать на своём, они показывают свою одержимость идеей разрушения России и всего Евразийского континента.

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#сергей нарышкин
#россия
#евросоюз
#сша
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У России и Киргизии бдет единая система противовоздушной обороны
Президент Киргизии Жафаров ратифицировал соглашение с РФ о единой системе ПВО
12 октября 2023, 15:15

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал соглашение с Российской Федерацией о создании единой региональной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.
Ратификация была подтверждена в рамках торжественной церемонии подписания документов по итогам российско-киргизских переговоров на высшем уровне в Бишкеке. По итогам встречи главы России и Киргизии также подписали совместный меморандум по вопросам биологической безопасности. Данный меморандум заключен между правительством РФ и Кабинетом министров Киргизии.

Кроме того, Владимир Путин и Садыр Жапаров подписали соглашения  о деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета и о сотрудничестве между министерствами юстиции обеих стран. Также была принята программа сотрудничества России и Киргизии на ближайшие два года. 

Оценивая прошедшие переговоры с президентом Киргизии, Владимир Путин назвал их результативными, так как все участники внесли свои предложения по дальнейшему развитию сотрудничества между странами.
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#президент
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«Из князей в грязи»: Зеленский обвиняет Путина из-за потери популярности
Джонсон: Зеленский обвиняет Путина из-за потери интереса к его персоне
12 октября 2023, 15:10

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в сторону российского лидера Владимира Путина связаны с потерей интереса западного сообщества к его персоне, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Stephen Gardner.
Напомним, в своем Telegram-канале Зеленский опубликовал видео, в котором заявил, что у него «есть данные, которые ясно доказывают, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке». 

«Это смешно, обвиняя Путина, Зеленский пытается оставаться в центре событий. Он прошел путь от знаменитости, когда его сравнивали с Уинстоном Черчиллем XXI века, а западные дипломаты и лидеры носили его на руках и поддерживали, до потерянного ребенка, чье изображение размешают на упаковке молока, но все равно никто не может его найти», - прокомментировал ситуацию Джонсон. 

Эксперт подчеркнул, что подобные заявления могут быть связаны и со страхом Киева в прекращении западной помощи. На фоне палестино-израильского конфликта, Вашингтон может отдать предпочтение своему ближневосточному союзнику - Иеруслаиму.

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#израиль
#сша
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МИД Чехии вызвал российского посла из-за ударов по украинскому селу Гроза
12 октября 2023, 14:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российский посол в Чехии Александр Змеевский вызван в МИД республики из-за обстрела украинского села Гроза, в котором обвиняется Россия. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.
По версии Киева, Россия обстреляла село Гроза. При обстреле погибли 55 человек, так же еще три человека числятся пропавшими без вести.

При этом посольство РФ в Чехии отвергло причастность страны ок произошедшему в селе Гроза.

9 октября постпред РФ при ООН Василий Небензя в рамках заседания СБ ООН по Украине отметил, что трагедия в селе Гроза произошла в  момент выступления президента Украины Владимира Зеленского, который убеждал участников саммита ЕС в Испании в активно продолжать поддерживает Киев вооружением.

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#россия
#трагедия
#зеленский
#посольство
#рф
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Песков рассказал о нарастании недовольства Зеленским на Западе
Песков: налогоплательщики Запада недовольны расходами на Украину
12 октября 2023, 14:44

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Западные страны всё больше недовольны Украиной и её позицией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что в первую очередь западное руководство начинает раздражать наглая позиция киевских властей. А сами жители стран Европы и США, которые вынуждены платить налоги, идущие на финансирование Украины, задаются вопросами о том, целесообразны ли эти расходы. 

По словам Пескова, отвечать за это придётся непосредственно президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

Ранее Песков уже заявлял о том, что Зеленский начинает всем надоедать. По его словам, страны Запада постепенно будут наращивать недовольство украинским президентом и его политикой. 

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#дмитрий песков
#владимир зеленский
#украина
#сша
#европа
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Al Jazeera: Мэр израильского Сдерота объявил эвакуацию мирных жителей
12 октября 2023, 14:25

Фото: istockphoto/Kileman

Мэр израильского города Сдерот Алон Давиди объявил о начале эвакуации мирных жителей. Он обратился к военным с просьбой обеспечить безопасный выезд граждан за городскую черту.
Население Сдерота составляет около 30 тысяч человек, он находится на юге Израиля, в непосредственной близости от границы с сектором Газа, напоминает телеканал  Al Jazeera. Утром, 12 октября, город подвергся массированному ракетному удару со стороны анклава. По предварительным данным, в результате  обстрела пострадали как минимум четыре человека.

С тяжелыми осколочными ранениями были госпитализированы девушка в возрасте около 20 лет и мужчина примерно 30 лет. Также медики увезли в госпиталь 33-летнего мужчину в состоянии средней степени тяжести. Он получил ранение шрапнелью. Легкие ранения получил 37-летний мужчина, когда бежал в бомбоубежище.

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#сектор газа
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«Не забывайте меня»: Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу
Politico: Зеленский выступил с отчаянным обращением из-за сокращения помощи Запада
12 октября 2023, 14:10

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с отчаянным обращением. Украинский лидер внезапно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Информацию об этом сообщает издание Politico.

«Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. Но поскольку Россия возобновила наступление на востоке, а зимой может начать продвижение на широком фронте, Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов», — говорится в публикации.
Сложившаяся ситуация в последнее время заставляет главу Украины напоминать о себе странам Запада.

Ранее Зеленский выражал опасения относительно событий в Израиле, предупреждая, что это может отвлечь внимание мирового сообщества от украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Кроме того, украинский президент  в интервью румынскому телеканалу рассказал на какой стадии находится конфликт в стране.

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