«Заложники и оккупация»: Южная Корея готовится к атаке КНДР по примеру ХАМАС

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Продолжающийся конфликт между Южной Кореей и КНДР может обостриться. Сеул выразил опасения на счет внезапного нападения со стороны Северной Кореи по «сценарию» ХАМАСа, совершившего вооруженное вторжение в Израиль. Редакция «Радио 1» расскажет, чем вызвана настороженность южнокорейских властей и насколько возможна эскалация конфликта в регионе.
Конфликт Южной и Северной Кореи
Корейский конфликт возник на фоне разделения республики между Северной и Южной Кореей. Обе стороны претендуют на то, чтобы быть единственным законным правительством всей Кореи. Напряженность переросла в вооруженное противостояние в 1950 году. После завершения Корейской войны, которая длилась три года, обе страны переживали тяжелые последствия для экономики, однако разделение сохранилось и периодические столкновения продолжались. В 2018 году, после преодоления очередной стадии напряженности, была принята Пханмунчжомская декларация, которая предусматривала ядерное разоружение и установление мира. Однако конфликт по-прежнему не разрешен и вероятность его усугубления сохраняется.
Южная Корея опасается нападения КНДР
Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик накануне заявил, что страна намерена требовать прекращения военного соглашения 2018 года, заключенного в рамках Пханмунчжомской декларации. По его словам, Южной Корее необходимо возобновить наблюдение за военными КНДР, чтобы заранее узнать о готовящихся провокациях.
«ХАМАС напал на Израиль, а Республика Корея находится под гораздо более серьёзной угрозой», – заявил Син Вон Сик.
Напомним, речь идет о нападении движения ХАМАС на израильские территории. 7 октября члены палестинской группировки нанесли ракетные удары по израильским территориям, после чего высадили десантные группы и установили контроль над районами Израиля и рядом военных объектов. Израиль не был готов к нападению со стороны сектора Газа и вторжение в страну застало врасплох армию обороны.
О возможном нападении со стороны КНДР также заявил Начальник штаба операций Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Кан Син Чхоль. Он назвал внезапную операцию, проведенную группировкой ХАМАС успешной и рассказал о мощном массированном ударе, который преодолел системы ПВО страны.
«Согласно первоначальным оценкам, внезапная операция ХАМАС оказалась успешной. За короткое время было выпущено несколько тысяч ракет, что свело к минимуму эффективность «Железного купола», — заявил Кан Син Чхоль.Власти Южной Кореи не исключают, что КНДР может вторгнуться в регион по примеру ХАМАС. Северная Корея может воспользоваться слабыми местами в системе ПВО, использовать гражданскую технику в военных целях и произвести «эффект неожиданности». Он также предположил, что Северная Корея может оккупировать приграничную территорию и взять заложников для эскалации и побуждения к переговорам.
КНДР запустит разведывательный спутник
По словам военачальника, Южная Корея намерена использовать всевозможные средства для подавления угроз со стороны КНДР, и в случае атаки ответит массированными ударами по северокорейской территории. Кроме того, Южная Корея предупредила о применении дальнобойной артиллерии в случае нападения на страну.
На фоне возможной угрозы со стороны КНДР, Южная Корея приступила к разработке мер по противодействию БПЛА противника. Также в оборонном ведомстве страны заявили, что идет подготовка к борьбе с вылазками диверсионных групп противника.
КНДР запустила баллистическую ракету
Ситуацию в южноазиатском регионе обостряют запуски межконтинентальных ракет со стороны КНДР. В июле Северная Корея запустила баллистическую ракету, чем создала повод для беспокойства со стороны южнокорейских соседей. В северокорейском МИД подобными действиями обеспокоились и напомнили, что запуски снарядов оказывают негативное воздействие на процесс ядерного разоружения, к которому стремятся страны.
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Анастасия Крестьянова