Залужный обсудил наступление ВСУ с начальником Генштаба Словакии

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Главком украинских войск Валерий Залужный обсудил контрнаступление Украины и ситуацию на фронте с начальником генштаба вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он также сообщил, что с коллегой из Словакии были обсуждены потребности Украины в вооружении и боеприпасах.
Залужный отметил, что ознакомил Змеко с ситуацией на линии боевого соприкосновения и рассказал о действиях российской армии. В ходе беседы, было уделено внимание наступательным действиями ВСУ и организации обороны.
Главком ВСУ указал на необходимость обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16. Также, напомнил о важности поставок систем ПВО. Встреча главнокомандующих проходила на одном из пунктов управления в Киеве.
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Залужный отметил, что ознакомил Змеко с ситуацией на линии боевого соприкосновения и рассказал о действиях российской армии. В ходе беседы, было уделено внимание наступательным действиями ВСУ и организации обороны.
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Анастасия Крестьянова