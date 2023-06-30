Залужный высказался о мятеже Пригожина

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Валерий Залужный оценил российскую оборону после того, как ушла ЧВК «Вагнер»
Главком ВСУ Валерий Залужный высказался по поводу попытки военного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает WP.
По его словам, бойцы ЧВК покинули зону боевых действий еще месяц назад. В связи с этим, произошедшее в России не оказало колоссального влияния на ситуацию в зоне СВО.
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По его словам, бойцы ЧВК покинули зону боевых действий еще месяц назад. В связи с этим, произошедшее в России не оказало колоссального влияния на ситуацию в зоне СВО.
«Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-то в этом роде», - отметил Залужный.
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Татьяна Лаврова