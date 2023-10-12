Замглавы МИД РФ Богданов провёл телефонный разговор с палестинским министром

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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провёл телефонный разговор с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном Шейхом, в ходе которого обсуждалась ситуация в секторе Газа. Об этом на своём сайте сообщает российское ведомство.
Также политики отметили, что Израиль совершает бомбардировки, не избирая точки прибытия вооружения. Это приводит к огромному числу жертв среди местного населения, а также уничтожению жилых построек и инфраструктуры.
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