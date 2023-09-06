Замглавы МИД России и посол Египта в Москве провели переговоры

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили развитие сотрудничества между странами. Об этом сообщает МИД РФ.
В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее многоплановое сотрудничество России и Египта. Уточняется, что в решении вопросов были учтены итоги саммитов Россия-Африка в Санкт-Петербурге и БРИКС в Йоханнесбурге.
В том числе, была рассмотрена ситуация в Сирии и граничащих с ней стран.
Богданов и Нагари обменялись мнениями о многих вопросах, напрямую касающихся России и Египта.
Ранее сообщалось, что Россия, отказавшаяся продлевать зерновую сделку из-за несоблюдения Западом обещаний, решила самостоятельно совершать поставки в нуждающиеся страны Африки. В первую очередь Россия продала пшеницу Египту.
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В том числе, была рассмотрена ситуация в Сирии и граничащих с ней стран.
Ранее сообщалось, что Россия, отказавшаяся продлевать зерновую сделку из-за несоблюдения Западом обещаний, решила самостоятельно совершать поставки в нуждающиеся страны Африки. В первую очередь Россия продала пшеницу Египту.
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Анастасия Чинкова