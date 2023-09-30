Замглавы Минцифры Дмитрия Кима по его просьбе сняли с должности

Фото: официальный сайт Минцифры РФ
Заместителя главы Минцифры Дмитрия Кима освободили от занимаемой должности по его собственной личной просьбе. Об этом стало известно из подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжения правительства, которое опубликовали на официальном портале правовой информации.
«Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе.На сайте Минцифры уточняется, что уход Кима связан с семейными обстоятельствами.
Ранее Михаил Мишустин освободил от должности другого замглавы Минцифры — Максима Паршина, который был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Мосгорсуд по представлению прокуратуры отправил чиновника в СИЗО, где он пробудет минимум до 12 декабря 2023 года. По предъявленному обвинению Паршину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Как стало известно, оперативные мероприятия в отношении экс-замглавы Минцифры РФ проводились в течение года.
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Артем Путинцев