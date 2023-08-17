Замглавы пресс-службы Госдепа Пател потребовал от Москвы возобновить зерновую сделку

Фото: iStock/Kiyoshi_Tanno
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке, сообщает Telegram-канал «Пул №3».
«Мы призываем Россию немедленно вернуться в зерновую сделку.<...> несколько российских атак разрушили склады и амбары в украинском порту на Дунае рядом с границей Румынии. Это вдобавок к предыдущим атакам России на украинскую портовую инфраструктуру в Одессе, Рени и Измаиле. <...> Москва продолжает препятствовать тому, чтобы поставки зерна добирались до тех, кому они нужны по всему миру. Это неприемлемо. Путина просто не заботит глобальная продовольственная безопасность», — осудил действия России Ведант Пател.Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва оставляет дверь для реализации черноморской инициативы открытой. Для этого, по его словам, Вашингтону и его союзникам нужно, по большому счету, лишь одно: «не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений, в том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки».
Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. Москва заявила о невыполнении условий сторонами соглашения и уведомила о прекращении инициативы ООН, Турцию и Украину.
Читайте также:
Посол Антонов: США пытаются уйти от ответственности за срыв договоренностей по зерновой сделке
Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон ответил на все вопросы Москвы по зерновой сделке
Путин заявил Эрдогану, что в настоящий момент зерновая сделка бессмысленна
Артем Путинцев