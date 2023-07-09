Замглавы ЦИК Кучкаров заявил, что досрочные выборы в Узбекистане признаны состоявшимися

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Явка избирателей на выборах президента Узбекистана на 11.00 по местному времени (9.00 мск) составила 33,54%.
Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.
На выборах президента в 2021 году явка на 11.00 равнялась 33,6% избирателей.
В соответствии с законодательством, чтобы выборы были признаны состоявшимися, необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.
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На выборах президента в 2021 году явка на 11.00 равнялась 33,6% избирателей.
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Мария Фирсова