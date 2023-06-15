Замглавы канадского посольства вызвали в МИД РФ

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В сообщении министерства говорится, что воздушное судно удерживается в Торонто уже с февраля прошлого года. Принадлежит грузовой авиалайнер компании «Волга-Днепр».
«Действия официальной Оттавы, следующей русофобским курсом, будут иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений», — заключили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что саммит БРИКС могут перенести в Китай из-за ордера на Путина. По мнению некоторых членов правительства ЮАР, такое решение нужно принять для того, чтобы избежать разговоров об исполнении требования Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина. Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге, туда приглашены главы Бразилии, РФ, Индии, КНР и ЮАР.